وزير الري يؤكد مواصلة الجهود من كل أجهزة الوزارة لإدارة المنظومة المائية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، مواصلة المجهودات المبذولة من كل أجهزة الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة؛ بهدف توفير الاحتياجات المائية، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وإجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا، وموقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية، مع التوجيه برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين.

ووجه الوزير بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.