الزراعة: اعتمدنا المنشأ الهندي لاستيراد القمح بعد دراسات استمرت 3 سنوات





قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إنه تم اعتماد المنشأ الهندي لاستيراد القمح منذ فترة قصيرة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة، بعد إجراء دراسات فنية مع الجانب الهندي، استمرت مدة أكثر من ثلاث سنوات.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من هذه الدراسات منذ حوالي شهرين، ذاكرًا أن السيد القصير، وزير الزراعة، وجه بتشكيل لجنة فنية لفحص والإشراف على أول شحنة من القمح الهندي تصل إلى مصر.



وأوضح أنه من المقرر بدء شحن أول شحنة من القمح الهندي اليوم بعد الحصول على التراخيص من الميناء، على أن يبدأ تحميلها وشحنها بالقمح ابتداءً من الصباح الباكر، مضيفًا أن هناك لجنة من الحجر الزراعي المصري موجودة في الهند منذ حوالي خمسة أيام، تقوم بفحص المركب التي تحمل الشحنة لضمان سلامتها.



ولفت إلى أن المواصفات الخاصة بجودة القمح تتضمن خلو القمح من أي آفات أو أمراض نباتية تصيب المحصول أو تهدد الثروة الزراعية المصرية، ما يضمن مطابقة القمح الهندي للاشتراطات التي يضعها الحجر الزراعي.



ونوه بأن الحجر الزراعي لا يتعاقد على القمح ولا يتدخل في الكميات التي يتم استيرادها، لكنه يفحص الشحنات التي تتقدم أي شركة لاستيرادها، سواء كانت هيئة السلع التموينية أو الشركة القابضة.



وفي وقت سابق اليوم، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن أول شحنة من القمح الهندي المقرر وصولها إلى مصر، يتم شحنها مساء اليوم الأحد، من ميناء كاندلا، أحد موانئ الهند، موضحًا أن عملية الشحن سوف تتم عبر سفينة خطوط عالمية تحمل على متنها 50 ألف طن كدفعة أولى.



يأتي ذلك في إطار مواصلة القاهرة استعداداتها؛ من أجل توفير قمح من الدرجة الأولى من دولة الهند؛ حيث تتجه مصر إلى تنويع وارداتها من القمح مؤخرًا، خصوصًا بعد الأزمة الروسية- الأوكرانية.



