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معرض مصور لحرب أوكرانيا أمام نصب النصر السوفيتي في لاتفيا

د ب أ
نشر في: الأحد 8 مايو 2022 - 6:56 م | آخر تحديث: الأحد 8 مايو 2022 - 6:56 م

افتتح معرض لصور الحرب من أوكرانيا في ريجا عاصمة لاتفيا اليوم الأحد، قبل فترة وجيزة من حلول ذكرى يوم النصر الروسي الذى يوافق غدا التاسع من مايو.

وتم نصب 16 صورة كبيرة بالقرب من نصب النصر السوفييتي الضخم، وهو واحد من أكثر النصب التذكارية المثيرة للجدل بالبلاد، بعنوان "المجد لأوكرانيا، المجد للأبطال"، وتظهر الصور جنودا جرحى وأناسا مفجوعين ومبان مدمرة في أوكرانيا.

وفي 9 مايو، يقوم أفراد من الأقلية الروسية في لاتفيا تقليديا بإحياء ذكرى النصر السوفييتي على النظام النازي عند نصب النصر التذكاري.

وقبل الجائحة احتشد مئات الآلاف عند النصب الذي يبلغ ارتفاعه 79 مترا وتماثيل أسطورية من البرونز، والذي تم نصبه في عام 1985.

وفي ضوء الحرب الجارية في أوكرانيا، أثيرت مخاوف في لاتفيا بإمكانية وقوع اضطرابات هذا العام، وبالتالي فرض البرلمان حظرا على إقامة أي فعاليات عند النصب التذكارية السوفيتية.

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