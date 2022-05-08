لجنة انتخابية تؤكد تعيين وزير الأمن السابق جون لي في منصب الرئيس التنفيذي لهونج كونج

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أكدت لجنة انتخابية موالية لبكين تعيين وزير الأمن السابق جون لي في منصب الرئيس التنفيذي القادم لهونج كونج.

فقد صوتت اللجنة التي يبلغ قوامها 1500 عضو اليوم الأحد على اختيار خليفة للرئيسة التنفيذية المنقضية ولايتها كاري لام.

وفي الانتخابات الصورية ، كان جون لي المرشح الوحيد الذي خاض الانتخابات.

ويعتبر جون لي/64 عاما/ أحد المتشددين السياسيين ويشتهر بولائه المطلق للحكومة المركزية الصينية.

وهو شخصية مثيرة للجدل في هونج كونج بسبب دوره النشط في قمع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2019 .

يذكر أنه في صيف عام 2020، وضعت الحكومة الصينية قانونا غامضا للأمن القومي لهونج كونج، يجرم فعليا المعارضة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة. ومعظم السياسيين والنشطاء المنتقدين ، وهم معتقلون في السجون الآن أو انسحبوا من الحياة العامة.