ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في تعاملات اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أسبوعين، في ظل المخاوف من عدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه جرى تداول القمح اليوم بسعر 6.6 دولار للبوشل، بعد ارتفاعه بنسبة 4.2% خلال الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مارس الماضي. يأتي ذلك في حين تهدد روسيا باستمرار بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية والذي يوفر ممرا آمنا لشحنات القمح الأوكراني، إذا لم يتم السماح لموسكو بزيادة صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مركز التنسيق المشترك الذي يضم ممثلين لأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا ويتولى فحص السفن الأوكرانية والسماح لها بالوصول إلى أسواق التصدير، لم يتوصل يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق للسماح بانضمام سفن جديدة إلى اتفاق الحبوب.

وبحسب بيانات المركز، فإنه لم يتم السماح بمرور أي سفن تحمل القمح الأوكراني خلال اليومين الماضيين.

وسجلت أسعار العقود الآجلة للقمح في تعاملات بورصة شيكاغو الأمريكية للحاصلات صباح اليوم تغييرا طفيفا، في حين تراجع سعر الذرة بنسبة 0.2% وفول الصويا بنسبة 0.1%.