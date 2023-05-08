وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الاثنين، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصف السادس الابتدائي، والأول الإعدادي، والثاني الثانوي العام، والأول والثالث والرابع الفني.

واطمأن وكيل الوزارة على سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية، حيث يؤدي اليوم 102 ألف و868 طالبا، امتحانات الصف السادس الابتدائي في مادتي الرياضيات والتربية الدينية، ويؤدي 106 آلاف و557 طالبا امتحانات الصف الأول الإعدادي في مادتي الهندسة والتربية الفنية، فيما يؤدي 39 ألفا و952 طالبا امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادتي اللغة جنبية الثانية والتربية الدينية، بينما يؤدي 18 ألفا و979 من طلاب الصفين الأول والرابع الثانوي للتعليم الفني الصناعي، و17 ألفا و963 من طلاب الصفين الأول والثالث الثانوي للتعليم الفني التجاري والفندقي، و2892 طالب من طلاب الصف الأول الثانوي للتعليم الفني الزراعي، مواد مختلفة تبعا لتخصصاتهم ووفق الجدول المعلن لكل نوعية.

وقد أكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.