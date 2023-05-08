مستشار وزير التموين: سعر الذهب يرتفع 100 جنيه يوميا وهذا أمر مزعج

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن مقترح إعفاء المصريين العائدين بوزن 150 جرام ذهب من الجمارك يساهم في زيادة المعروض من الذهب وبالتالي استقرار الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن سعر الذهب يرتفع يوميا بقيمة 100 جنيه، واصفا ذلك بأنه أمر مزعج سواء للعاملين في القطاع أو خارجه.

وأشار إلى أن مقترح الإعفاء الجمركي سيكون له مردود إيجابي، لكنه من الضروري عدم تعقيد الإجراءات والضوابط المنظمة خلال التنفيذ.

وشدد على أنه لا يمكن التحكم في سعر السلعة بالقوة، لكن الأمر متوقف على حجم الإتاحة.

وقدمت شعبة الذهب مقترحا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالسماح للمصريين القادمين من الخارج بالدخول بنحو 150 جرامًا من الذهب بدون جمارك.

وقالت الشعبة إن الخطوة تستهدف تخفيف الضغط على المخزون المحلي وتهدئة الأسعار، كما يسهم في جذب العملة الأجنبية وضخها بالسوق المحلي.

فيما صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه ستتم دراسة المقترح في الفترة المقبلة.