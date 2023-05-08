بيونتيك الألمانية تحضر لقاحا مطورا لكوفيد-19 لفصل الخريف

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات، أنها تحضر لقاحا مطورا مضادا لكوفيد-19 لفصل الخريف.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوجور شاهين في ماينتس، اليوم الاثنين، إن التحضيرات جارية لتوفير لقاح معدل للطفرات في حال دعت الضرورة.

ومن المنتظر أن توفر المادة الفعالة من الجيل الجديد الحماية من المسارات الخطيرة لمرض كوفيد-19.

ويتوقع "شاهين"، المشارك في تأسيس بيونتيك أن يكون الطلب على لقاح كوفيد-19 موسميا في المستقبل، الأمر الذي سيجعل المبيعات المتوقعة تتركز على نحو ملحوظ في النصف الثاني من العام.

وكانت بيونتيك، سجلت لهذا السبب تراجعا ملحوظا في الإيرادات والأرباح خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وحسب بيانات الشركة، وصلت الإيرادات في الربع الأول من العام الحالي إلى 1.27 مليار يورو مقابل 6.37 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2022، وتراجع صافي أرباح الشركة من 3.69 مليار يورو إلى 502 مليون يورو.

ومن جانبه، قال المدير المالي للشركة ينس هولشتاين، إن التطور المالي في الربع الأول جاء متوافقا مع توقعات الإدارة.

وخلال تقديمها للنتائج السنوية، كانت الشركة المصنعة للقاحات وصفت العام الحالي بأنه في حكم العام الانتقالي.

وتركز بيونتيك، على تطوير منتجات جديدة وعلى رأسها منتجات لعلاج السرطان.

وقالت إنها تخطط للعديد من الدراسات السريرية التي تنطوي على إمكانية الحصول على تراخيص.

وأوضحت أن من المنتظر أن تبدأ هذه الدراسات في هذا العام والعام المقبل.

وأعلنت الشركة، أنه يجري العمل على إنشاء مؤسسة تسويقية لمنتجات الأورام.