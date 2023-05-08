سيلتيك يتوج بلقب الدوري الأسكتلندي للمرة الـ 53 في تاريخه

توج فريق سيلتيك بلقب الدوري الأسكتلندي للمرة الـ53 في تاريخه، عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه هارتس، في المرحلة الـ34 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز جلاسجو رينجرز 1 / صفر على ضيفه أبردين.

وحسم سيلتيك حصوله على لقب المسابقة هذا الموسم مبكرا، قبل 4 مراحل على النهاية، بعدما واصل تحليقه في قمة جدول الترتيب برصيد 95 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي جلاسجو رينجرز.

في المقابل، توقف رصيد هارتس، الذي تكبد خسارته الـ14 في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 48 نقطة، ليظل في المركز الرابع.

واستغل سيلتيك النقص العددي في صفوف هارتس، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أليكس كوشران في الدقيقة 45، ليحرز هدفيه في الشوط الثاني.

وافتتح الياباني كيوجو فوروهاشي التسجيل لسيلتيك في الدقيقة 67، فيما تكفل الكوري الجنوبي أوه هيون جيو بإحراز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 80.

وقلص سيلتيك الفارق الذي يفصله عن رينجرز في قائمة أكثر الأندية المتوجة بالدوري الإنجليزي إلى لقبين فقط.

ويمكن لفريق المدرب الأسترالي انجي بوستيكوجلو التفكير حاليا في تحقيق رقم قياسي جديد في موسمه الاستثنائي، حيث يتطلع للحصول على 107 كأعلى رصيد نقاط في تاريخ الدوري الأسكتلندي، حال فوزه في مبارياته الأربع المتبقية في المسابقة.