البيت الأبيض يؤكد مجددا تفاؤله باحتمال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

جدد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، التأكيد على تفاؤله بشأن احتمال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين إن "التقييم الأمريكي هو أن الفجوة بين الطرفين (إسرائيل وحركة حماس) يمكن سدها".

وأضافت جان بيير في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أن "التقييم الدقيق لموقف الطرفين يشير إلى أنه ينبغي أن يكونا قادرين على سد الفجوة المتبقية، لذلك سنواصل دعم هذه العملية"، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

واعتبرت جان بيير أن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة وإعادة المحتجزين الإسرائيليين من القطاع "أولوية قصوى" للإدارة الأمريكية.

وتابعت: "سنواصل التفاؤل... نعلم مدى أهمية إنجاز ذلك".

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي .آى .إيه" وليام بيرنز عقد مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر إسرائيلي (لم تسمه) قوله إن اللقاء الذي جمع نتنياهو وبيرنز انتهى.

ولم يوضح المصدر مزيد من التفاصيل حول اللقاء الذي عقد في القدس المحتلة.

بدورها، نقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن المسئولين الإسرائيليين أعربوا لنظرائهم الأمريكيين عن شعورهم بالإحباط العميق بشأن التعليق لمؤقت لشحنات الأسلحة لتل أبيب، فضلا عن الإحاطات الإعلامية الأمريكية حول هذه المسألة.

وقال المصدر إن المسئولين الإسرائيليين أثاروا مخاوف من أن هذه الخطوة قد تعرض للخطر مفاوضات صفقة الأسري في "لحظة حرجة"، على حد تعبيرهم.



ولم يذكر المصدر على أي مستوى جرت تلك المحادثات.

وتابع المصدر: "أكد الإسرائيليون أيضًا أن الضغط يجب أن يوجه نحو حماس، وليس إسرائيل، وجددوا التأكيد على توقعهم بأن تستمر الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب إسرائيل في حربها لهزيمة حماس"، على حد تعبيرهم.

كما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مصدران وصفهما بـ"المطلعان" قولهما إن مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى أعربوا عن "إحباطهم العميق" من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب قرارها تعليق شحنة الأسلحة إلى إسرائيل، محذرين من أن هذه الخطوة قد تعرض مفاوضات صفقة الاسرى للخطر.

في المقابل، قال مسئولون أمريكيون إن الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها إدارة بايدن، جاءت للتعبير عن قلق واشنطن بشأن خطط إسرائيل بشأن اجتياح رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء: "سنواصل القيام بما هو ضروري لضمان أن لدى إسرائيل الوسائل للدفاع عن نفسها. ولكن مع ذلك، فإننا نراجع حاليًا بعض شحنات المساعدة الأمنية على المدى القريب في سياق الأحداث الجارية في رفح".