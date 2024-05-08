 هجوم روسي يتسبب في أضرار جسيمة لمحطات كهرباء بأوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 8 مايو 2024 10:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

هجوم روسي يتسبب في أضرار جسيمة لمحطات كهرباء بأوكرانيا

كييف - قنا
نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 9:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 9:58 ص

قال مسؤولون في الجيش وفي قطاع الطاقة بأوكرانيا، اليوم، إن هجوما جويا روسيا على البلاد ألحق أضرارا بعدة منشآت، في ضربة استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وقال جيرمان جالوشينكو وزير الطاقة الأوكراني على تطبيق تيليجرام: "هجوم آخر ضخم على قطاع الطاقة لدينا".

وأضاف أن الهجوم استهدف منشآت لتوليد ونقل الكهرباء في مناطق (بولتافا وكيروفوهارد وزابوريجيا ولفيف وإيفانو-فرانكيفسك وفينيتسيا).

وباستثناء زابوريجيا، تقع تلك المناطق بعيدا عن جبهة الصراع الممتدة عبر شرق وجنوب شرق أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، تتضارب الأنباء حول المعركة ميدانيا وحجم خسائر طرفي الأزمة، إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك