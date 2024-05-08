هجوم روسي يتسبب في أضرار جسيمة لمحطات كهرباء بأوكرانيا

قال مسؤولون في الجيش وفي قطاع الطاقة بأوكرانيا، اليوم، إن هجوما جويا روسيا على البلاد ألحق أضرارا بعدة منشآت، في ضربة استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وقال جيرمان جالوشينكو وزير الطاقة الأوكراني على تطبيق تيليجرام: "هجوم آخر ضخم على قطاع الطاقة لدينا".

وأضاف أن الهجوم استهدف منشآت لتوليد ونقل الكهرباء في مناطق (بولتافا وكيروفوهارد وزابوريجيا ولفيف وإيفانو-فرانكيفسك وفينيتسيا).

وباستثناء زابوريجيا، تقع تلك المناطق بعيدا عن جبهة الصراع الممتدة عبر شرق وجنوب شرق أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، تتضارب الأنباء حول المعركة ميدانيا وحجم خسائر طرفي الأزمة، إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل.