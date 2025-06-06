أبو الغيط: الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بلبنان تهدد بتجدد العنف

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، محذرًا من أن الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، الموقع في نوفمبر الماضي، تهدد بإشعال الموقف وتجدد العنف.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله إن مساعي الاحتلال لتوتير الأجواء اللبنانية باتت واضحة، وأن إسرائيل تُفرغ اتفاق وقف الأعمال العدائية من مضمونه من خلال تكرار الخروقات والغارات.

ودعا أبو الغيط الوسيطين الأميركي والفرنسي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي، من أجل حماية اتفاق وقف الأعمال العدائية وتثبيت الهدوء من جديد.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة تنفيذ القرار الأممي رقم 1701 بشكل شامل ودقيق، وعلى الالتزام الكامل باتفاق وقف الأعمال العدائية، بجميع بنوده، بما في ذلك تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من خمس نقاط لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.