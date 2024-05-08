إسرائيل: قصفنا أهدافا لحزب الله في ست مناطق بجنوب لبنان

ذكر الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات ضد مواقع لحركة "حزب الله"، في ست مناطق مختلفة، بجنوب لبنان، الليلة الماضية، في أعقاب هجمات متكررة من قبل الحركة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت مبان، يستخدمها حزب الله، في بلدات "كفر كلا"و"عيتا الشعب" و"الخيام" وقرية "مارون الرأس"" اللبنانية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

كما تعرضت بنية تحتية أخرى لحزب الله للقصف في منطقة "حولا" وبلدة "عيترون".

وتابع الجيش الإسرائيلي أن قواته أيضا هاجمت مناطق بالقرب من بلدة "طير حرفا" وقرية"الجبين" لإزالة التهديدات.

وكانت حركة حزب الله اللبنانية قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على أهداف للجيش الإسرائيلي شمالي البلاد.

وقال حزب الله إن الهجمات كانت دفاعا عن الفلسطينيين في غزة واستهدفت "ضبّاط وجنود العدو أثناء تواجدهم في باحة ‏ثكنة يفتاح وأصابتهم بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح."

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد عدد من الأجسام الجوية المشبوهة التي تقترب من الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراضها، ولم تسبب الأجسام التي لم يتم اعتراضها سوى ضررا طفيفا على الأرض.

وذكر الجيش أنه لم يتم تسجيل أية إصابات.

وضربت الطائرات الحربية الإسرائيلية أهدافا في القطاعين الغربي والشرقي من جنوبي لبنان في خطوة انتقامية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي إن جنديين من قوات الاحتياط يبلغان من العمر 31 عاما، قتلا أمس الأول الاثنين، في هجوم بطائرة بدون طيار، شنه حزب الله.

ومنذ نشوب الحرب في غزة قبل سبعة أشهر، تكررت المواجهات على الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.