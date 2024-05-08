الكويت وتركيا: رفح الفلسطينية تواجه تهديدا خطيرا سيؤدي إلى تهجير قسري للسكان نحو المجهول

أعربت الكويت وتركيا عن قلقهما حيال الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجرائم التي ترتكب بحق الأشقاء الفلسطينيين، والوضع الإنساني الكارثي هناك، وما تواجه مدينة رفح جنوبي قطاع غزة من تهديد خطير سيؤدي إلى تهجير قسري للسكان نحو المجهول.

جاء ذلك بحسب البيان الكويتي الصادر في ختام زيارة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى جمهورية تركيا أمس الثلاثاء، ونشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الأربعاء.

وأكدت الكويت وتركيا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن بمسئولياتهم تجاه تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإيجاد حل لهذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وصباح أمس الثلاثاء، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

وبسيطرتها على معبر رفح، أغلقت قوات الاحتلال المنفذ البري الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات ويخرج منه جرحى ومرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، لاسيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها «مناطق آمنة».

واليوم، تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، يواجهون ظروفا مزرية داخل آلاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.