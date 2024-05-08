عبدالمنعم سعيد: اقتحام رفح محاولة من نتنياهو للضغط على حماس

قال المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إنّ قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باقتحام مدينة رفح الفلسطينية هو للضغط على حركة حماس وإهانتها أمام شعب غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو يريد إبادة القيادات، وفي ذات الوقت، يبحث في الأنفاق التي يختبأون فيها، إذا كانت تحوي على أسرى إسرائيليين.

وأوضح أن نتنياهو يُحقق أهدافه بتدمير كل المؤسسات الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي من قيادات حماس في مكاتبهم.

وتابع: «الحكم في غزة مشلول، ولا يوجد أثر للسلطة السياسية الفلسطينية، إلا بعض المحاولات الصغيرة لعملية توزيع المعونات وأشكال الإغاثة المختلفة على الشعب الفلسطيني».

وأوضح أنّ المزاعم الإسرائيلية حول تخصيص شركة أمن أمريكية لإدارة غزة، غير صحيحة، موضحا أن الولايات المتحدة لا تحتاج من يتحدث على لسانها وبخاصة أن الاحتلال الإسرائيلي هو من أكد على بقائه في غزة على أساس حفظ أمنها.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح أمس الثلاثاء، اجتياح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ضمن ما زعمت إسرائيل أنها عملية محدودة النطاق في رفح، شملت توغلات برية وغارات جوية.

وأعلن جيش الاحتلال، السيطرة العملياتية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في خطوة جاءت بعد ساعات من إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين.

ورفح تؤوي أكثر من 1.2 مليون فلسطيني نزحوا إليها من كل أرجاء القطاع، علمًا بأن المدينة صغيرة المساحة، كان يقطنها قبل الحرب نحو 300 ألف فلسطيني، ما يشير إلى حجم الاكتظاظ الكبير وهو ما ينذر بارتكاب مجازر وحشية من قِبل جيش الاحتلال.

بينها إبادة قيادات حماس.. أهداف نتنياهو من اقتحام رفح الفلسطينية| د.عبدالمنعم السعيد يوضح



