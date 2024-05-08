الإسكندرية تحتفل بأعياد الربيع: مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية

نظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بأعياد الربيع، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وقدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان عرضًا فنيًا على شاطئ ستانلي، وشهد العرض باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية مثل "غزل إسكندراني، الحجالة والتنورة والحصان"، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ثم أُقيمت فقرة رسم على الوجه وورشة تصميم لوحات بألوان مختلفة بمناسبة شم النسيم، بإشراف عبير عمرو.

جاءت هذه الأنشطة ضمن احتفالية نظمت بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، وبحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية.

واستمرارًا للأنشطة، قدمت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني عرضًا فنيًا على مسرح النادي الاجتماعي بمطروح، شمل باقة متميزة من الأغاني مثل "ليلة ما جاني الغالي، على ورق الفل، اديني قلبك، آه يا لالالي"، تلتها فقرة عزف منفرد لعدد من العازفين المتميزين، واختتم الحفل بميدلي صعيدي وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفي قصر ثقافة برج العرب، أُقيمت محاضرة بعنوان "الأعياد المصرية وأصولها التاريخية" قدمتها شيرين أحمد اخصائي ثقافي، حول تاريخ عيد شم النسيم وأشهر عادات المصريين في ذلك اليوم. ونظم قصر ثقافة الشاطبي ورشة عمل لتصميمات فنية بالبورو جليتر بحضانة المبرة بسموحة ضمن نشاط مرسم الطفل.