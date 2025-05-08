 سكان كشمير الهندية: سماع أصوات صافرات إنذار ودوي انفجارات في جامو - بوابة الشروق
الخميس 8 مايو 2025 8:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سكان كشمير الهندية: سماع أصوات صافرات إنذار ودوي انفجارات في جامو

د ب أ
نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 7:00 م | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 7:00 م

قال سكان المنطقة التى تسيطر عليها الهند من إقليم كشمير، اليوم الخميس، إنهم سمعوا أصوات صافرات الإنذار ودوي انفجارات فى مدينة جامو، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع باكستان المجاورة.

وأفادت قنوات إخبارية محلية برصد ما يُشتبه أنها طائرات مسيرة تحلق فوق المدينة.

وقال شش بول فايد، المدير العام السابق للشرطة في المنطقة والمقيم في جامو، إن المدينة شهدت انقطاعا تاما للكهرباء بعد انفجارات قوية.

وأضاف فايد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "يُشتبه في حدوث قصف بالقنابل أو قصف مدفعي  أو قصف صاروخي".

ولم يصدر تعليق فوري من جانب السلطات الهندية.


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