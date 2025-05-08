وزير الشباب ومحافظ بني سويف يفتتحان مبنى الخدمات والأنشطة بنادي الشبان المسلمين

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مبنى الخدمات والأنشطة بنادي الشبان المسلمين بتكلفة 5.6 مليون جنيه، وذلك ضمن جولة الوزير التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، ومتابعة سير العمل بمختلف المنشآت في كل محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور: بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، وهشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، والكابتن توني عثمان، رئيس النادي، وبعض أعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة ومديرية الشباب وأعضاء مجلس إدارتي مركزي شباب المدينة والقرية.

وعقب الافتتاح، تفقد الوزير والمحافظ بعض الفعاليات والأنشطة والخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه، حيث تم تفقد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والمشروع القومي للموهبة الحركية، ومشروع الإعاقة الحركية، ومشروع أطفال التوحد، ومشروع 1000 بنت.. 1000 حلم، ومشروع الرواد، ومشروع الفتاة والمرأة، ومشروع اللياقة البدنية.

بالإضافة إلى تفقد فريق كرة السلة بنات للإعاقة السمعية التابع لمكتب "قادرون باختلاف لذوي الهمم"، فضلاً عن تفقد مشروع صناعة البطل والذي يتضمن العديد من الألعاب الجماعية والفردية والتي تشمل: كرة يد، كرة طائرة، رفع الأثقال، الملاكمة، المصارعة، الريشة الطائرة.

وأشاد المحافظ بمستوى التطوير والتجديد والأنشطة والمشروعات والبرامج الرياضية بالنادي وبملعب النادي، والذي يأتي في إطار الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والوزارة في مجال تطوير الإنشاءات والبنية التحتية، معربًا عن تقديره للوزير الدكتور أشرف صبحي للدعم الذي تقدمه الوزارة لمراكز شباب وأندية المحافظة وتطويرها بشكل كامل لتصبح منشآت قادرة على إتاحة فرصة الممارسة الرياضية لأبناء بني سويف من النشء والشباب.