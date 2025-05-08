 تقنية الفيديو تحرم وسام أبو علي من هدف أمام المصري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقنية الفيديو تحرم وسام أبو علي من هدف أمام المصري


نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 9:01 م | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 9:01 م

لم تكتمل فرحة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي بهز الشباك خلال مباراة المصري، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة بمجموعة البطولة للدوري الممتاز.

سجل أبو علي هدفا بضربة رأس قوية في شباك محمود جاد حارس المصري بعد عرضية متقنة من الظهير الأيمن محمد هاني، وذلك بعد مرور 42 دقيقة.

ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" استدعت حكم الساحة أحمد الغندور، ليقرر احتساب تسلل ضد طاهر محمد مهاجم الأهلي في بداية الهجمة، وذلك بعد مراجعة استمرت 5 دقائق.

ولكن الأهلي تدارك الأمر سريعا وسجل هدفا ثانيا لطاهر محمد في الدقيقة 48 لينهي الأهلي الشوط الأول متقدما بنتيجة 2-1.

وتقدم المصري بهدف مبكر سجله صلاح محسن في الدقيقة 6، ورد الأهلي بهدفي إمام عاشور وطاهر محمد في الدقيقتين 35 و48.


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