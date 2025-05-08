مقتل طالب وإصابة اثنين آخرين في حادث طعن أمام مدرسة في كاليفورنيا

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قتل طالب وأصيب آخران في حادث طعن أمام مدرسة ثانوية في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الأربعاء، حسبما أفادت السلطات.

ونقل الطلاب الثلاثة من مدرسة سانتا آنا الثانوية إلى المستشفى، حيث توفي أحدهم بينما كان الآخران في حالة مستقرة، وفقا للمتحدثة باسم شرطة المدينة.

وقع الطعن في فترة بعد الظهر أثناء مغادرة الطلاب للمدرسة في نهاية اليوم الدراسي، وفقا لما قاله المتحدث باسم المنطقة فيرمن ليل. وشمل الحادث طلابا وغيرهم.

وتبحث السلطات عن ما لا يقل عن اثنين من المشتبه بهم، لم تتضح علاقتهما بالمدرسة أو دوافعهما، حسبما ذكرت المتحدثة باسم الشرطة.

ولم تنشر تفاصيل أخرى مثل أعمار الضحايا على الفور.

وتم إلغاء برامج ما بعد المدرسة والأنشطة الرياضية.

وسانتا آنا هي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 30 ميلا (50 كيلومترا) جنوب شرق لوس أنجليس. وتضم المدرسة حوالي ثلاثة آلاف طالب.