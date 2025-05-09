جنوب أفريقيا تعلن توفر أدوية الإيدز رغم وقف التمويل الأمريكي

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا أن برنامجها لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية – الإيدز ممول بالكامل للسنة المالية الحالية على الرغم من سحب الولايات المتحدة لدعمها، ويجب أن يستمر جميع المرضى في تلقي أدويتهم.

ويعاني حوالي 8ر7 مليون من سكان جنوب أفريقيا، أي ما يقارب 13% من السكان، مع الفيروس المسبب للإيدز – وتعتبر جنوب أفريقيا الأكثر تأثرا بوباء الإيدز في العالم، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي حوالي 17% من تمويل برنامج علاج فيروس نقص المناعة الإيدز في البلاد من خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز، أو بيبفار، لكن الرئيس دونالد ترامب علق هذا البرنامج في يناير، مما يعني أنه يجب توفير 5ر7 مليار راند (414 مليون دولار) لسد الفجوة.

وقال نائب الرئيس بول ماشاتيلي لأعضاء البرلمان في كيب تاون، اليوم الخميس، إن وزارة الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا خصصت أموالا لتغطية ثمن الأدوية المضادة للفيروسات المسببة لأمراض نقص المناعة الطبيعية المكتسب، بينما كانت الولايات المتحدة تساعد في دفع رواتب العاملين في مراكز الصحة المجتمعية في المناطق الريفية، لذلك هناك خطر يتهدد هذه الوظائف.