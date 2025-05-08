وزيرا خارجية أمريكا والسعودية يبحثان الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي وزيارة ترامب

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بحث وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو هاتفيا الأربعاء مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قضايا الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي والجهود المبذولة لتهدئة التوترات بين الهند وباكستان.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان أن روبيو أشاد بالحكومة السعودية لجهودها في المساعدة على استقرار سوريا ووقف القتال في السودان واستمرار التعاون مع لبنان وقضايا البحر الأحمر.

وأضافت أن الوزيرين ناقشا كذلك الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة وأهمية العلاقات الأمريكية السعودية.