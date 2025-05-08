مجلس النواب الأمريكي يوافق على تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، مشروع قانون، اليوم الخميس، إطلاق اسم خليج أمريكا على خليج المكسيك ، ويقضي مشروع القانون بتوجيه الوكالات الفيدرالية لتحديث وثائقها وخرائطها لتعكس الاسم الجديد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع بالفعل أمرا تنفيذيا في أول يوم له في منصب الرئاسة لتغيير اسم الخليج.

ويسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى إظهار دعمهم، رغم عدم وضوح ما إذا كان مجلس الشيوخ سيوافق على مشروع القانون. وقد أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 211 صوتا مقابل 206.

ويسرى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب فقط داخل الولايات المتحدة، أما المكسيك والدول الأخرى والهيئات الدولية، فليست ملزمة بالاعتراف بتغيير الاسم.

وقال أعضاء ديمقراطيون إن التصويت أظهر أن الجمهوريين لا يركزون على أولويات معظم الأمريكيين.

ودعا النائب عن نيويورك حكيم جيفريز، أبرز ديمقراطي في مجلس النواب، زملاءه الديمقراطيين إلى التصويت ضد هذا "التشريع السخيف، وضيق الأفق، والذي يأتي بدافع التملق".