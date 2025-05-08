شي وبوتين يعقدان محادثات في موسكو بشأن خط أنابيب الغاز والحرب في أوكرانيا

من المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في موسكو اليوم الخميس.

ووفقا للكرملين، فإن المحادثات بين الرئيسين ستركز على إنشاء خط أنابيب الغاز الثاني المخطط له منذ فترة طويلة لتصدير الغاز إلى الصين، في حين ستشمل القضايا الدولية حرب روسيا في أوكرانيا واستئناف المحادثات بين موسكو وواشنطن.

ومن المقرر أن يكون شي، الذي وصل إلى روسيا أمس الأربعاء في زيارة تستغرق أربعة أيام، الضيف الأبرز في العرض العسكري السنوي لروسيا في ساحة الحمراء بموسكو غدا الجمعة، الذي يحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا منذ 80 عاما.

ومن المتوقع أن يوقع المسؤولون الروس والصينيون العديد من الاتفاقيات على مستوى الحكومة خلال زيارة شي.

ومع تزايد ابتعادها عن الغرب، أصبحت روسيا تعتمد بشكل متزايد على شراكتها الاستراتيجية مع الصين. ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع حجم التجارة الثنائية إلى 245 مليار دولار العام الماضي.