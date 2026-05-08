رئيس السلطة القضائية الإيرانية: العدو لم ينل أي من أهدافه في الحرب الأخيرة

قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، إن "العدو المعتدي" لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه في الحرب الأخيرة، معتبرا أن بلاده نجحت في مواجهة ما وصفه بـ"العدو الخبيث والغادر".

وأشار إجئي، خلال اجتماع مع المسئولين القضائيين، إلى أن أحد أبرز نتائج هذه المرحلة تمثلت في زيادة "الانسجام والوحدة الوطنية" في مختلف أنحاء إيران، مؤكدا ضرورة صون هذا الاتحاد وحمايته، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي سياق متصل، حذر رئيس السلطة القضائية من أن الجهات التي تعمل على إرباك الوحدة الوطنية عن قصد، ممن وصفهم بـ"مشاة العدو"، سيتم التصدي لهم وفقا للمبادئ والأطر القانونية المعمول بها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة دمرت عددا كبيرا من الزوارق السريعة الإيرانية خلال الأيام الماضية.

وأشار ترامب إلى أن إيران لم يعد لديها أي سفن حربية، واستبدلت تلك السفن بزوارق سريعة وصغيرة.

وصرح ترامب للصحفيين خلال فعالية في العاصمة واشنطن، بأن خطته تتمثل في عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف: "لن نمنحهم الحق بالحصول على سلاح نووي، الإيرانيون يعرفون ذلك، ولنرى ما إذا كانوا مستعدين للتوقيع على ذلك".