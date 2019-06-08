الحكومة اليمنية: التجزئة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن تطيل فترة النزاع والحرب في البلاد

قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، اليوم السبت، إن حكومة بلاده حريصة على تطبيق اتفاق "ستوكهولم" بشأن مدينة الحديدة، مشددا على أن التجزئة في تنفيذ القرارات لا يخلق سلاما دائما وإنما يؤسس لجولات صراع قادمة وإطالة فترة النزاع والحرب في البلاد.

وجدد بادي - في مداخلة مع قناة "الحرة" الإخبارية - موقف حكومته الواضح بأن من يريد تحقيق سلام دائم وشامل في اليمن فعليه أن ينفذ قرارات مجلس الأمن كاملة، مضيفا "لن نقبل بتجزئة اتفاق الحديدة والانتقائية في تنفيذه فلابد من تنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بشكل كامل على أرض الواقع".

وتابع: "نحن على تواصل دائم مع الأمين العام للأمم المتحدة وننتظر ما تحمله مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو خلال زيارتها للرياض ولقائها بالمسؤولين اليمنيين هناك، آملا بأن يتم تنفيذ اتفاق ستوكهولم كما هو دون تجزئته".

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الجمعة أن مساعدة أمينها العام للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو ستتوجه إلى الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لبحث الوضع في اليمن، في زيارة تأتي بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى المبعوث الأممي إلى بلاده مارتن جريفيث.