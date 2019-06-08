الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين بمحافظة حجة

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وجاء في بيان للمنطقة العسكرية الخامسة، أن قوات الجيش تقدمت نحو أكثر من عشرة كيلو مترات من مزارع النسيم والعديد من القرى فضلًا عن قطع الخط الاسفلتي بين ميدي وحرض.

وقال قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح للمركز الإعلامي للمنطقة "إن رجال الجيش تمكنوا من تطهير مزارع النسيم ومزارع الخضراء والحاشدي والمراني والخميسي وبني عاتي وقرى المطارية والحجاورة والمخازن والكدمة والشعوب والقص والعمريه وذهب حجر والمشايبة والخنحر و بني فراص ووادي رحبان".

وأضاف صلاح أن المنطقة الخامسة "أصبحت تجتاز دفاعات العدو، وتنفذ عمليات هجومية باستمرار، مبشرا بمزيد من النصر لا سيما بعد تطهير هذه الاماكن الصعبة في تحصيناتها وآلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا لإعاقة تقدم الجيش".

وتخضع معظم محافظة حجة المحاذية للحدود السعودية، لسيطرة مسلحي الحوثي، منذ العام 2014، في حين استطاعت القوات اليمنية المسنودة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، السيطرة على عدة مناطق هناك بينها ميدي وحيران و حرض.