وزير الخارجية الألماني يبدأ من الأردن جولة شرق أوسطية

بدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، جولة في منطقة الشرق الأوسط تستمر أربعة أيام ، حيث وصل اليوم الجمعة إلى الأردن وتفقد قوات بلاده في قاعدة الأزرق الجوية.

وهبطت طائرة ماس مساء اليوم الجمعة بقاعدة الأزرق، التي تتمركز فيها قوات من الجيش الألماني "بوندسفير" وطائرات استطلاع "تورنيدو" وطائرة تزويد بالوقود ضمن القوات الدولية التي تخوض حربا على تنظيم الدولة الإرهابي.

ومنذ أيام يدور الحديث عن انتهاء مدة بقاء القوات الألمانية هناك في أكتوبر من عدمه.

وطلبت الولايات المتحدة من الحكومة الاتحادية في برلين دعمها في إنشاء منطقة عازلة لحماية الأكراد في شمالي سورية.

ويمكن أن تمثل طائرات "تورنيدو" مساهمة ألمانية في هذا الاتجاه، إلا أن القرار هنا يبقى منوطا بالبرلمان الألماني "بوندستاج" عقب الراحة الصيفية.

سيجري ماس خلال جولته الشرق أوسطية محادثات مع المسؤولين في الأردن والإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتوجه إلى إيران.

وتدور مباحثاته في إيران يوم الاثنين المقبل عن إمكانيات إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، والذي يتعرض حاليا لتهديد كبير.

كانت الولايات المتحدة انسحبت قبل عام من هذا الاتفاق، ومنذ ذلك الحين تتزايد حدة التوتر بصورة مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.