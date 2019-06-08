«الاتصالات» تبحث مع الشركات اليابانية إقامة فروع إقليمية لها بالسوق المحلى

توقيع خطاب نوايا مع جامعة هيروشيما لتبادل الخبرات فى مجال التعليم

بحث الوفد المصرى المشاركة في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي باليابان مع توشيا ماتسوكي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إن إي سي "امكانية إمكانية تأسيس فرع إقليمي للشركة في مصر يخدم مناطق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، وكذلك إمكانية إنشاء مركز للبحوث والتطوير للشركة في مصر على غرار مثيله التابع للشركة في أوروبا لتطوير منتجاتها التي تركز على تطوير الأنظمة المدمجة، والبيانات العملاقة، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأمن السيبراني، وعلوم البياناتز

وبحث الوفد المصرى وفقا لبيان لوزارة الاتصالات أمس الجمعة أيضا إمكانية تنفيذ مشروعات بحث وتطوير مشتركة في مصر بالتعاون مع مختلف الوزارات لإيجاد الحلول التكنولوجية في قطاعات مختلفة ومنها الزراعة والنقل، بالإضافة الى التعاون في مجال الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات، والتعاون المتبادل في بناء القدرات للشباب المصري في مجالات تكنولوجية متخصصة بما في ذلك الحوسبة السحابية، والبيانات العملاقة والذكاء الاصطناعي.

ووقع الوفد المصرى خطاب نوايا مع ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما بهدف بحث فرص للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة هيروشيما في سبيل تقديم خدمات تعليمية متميزة للشباب المصري من خلال التشارك وتبادل الخبرات وتطوير المناهج التعليمية وتقديم الدورات التدريبية واعداد كوادر للتدريب في مجال بناء القدرات؛ وذلك في تخصصات انترنت الأشياء، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

واجتمع الوفد مع الدكتورشيجيرو ياماوتشي رئيس مؤسسة تطوير التكنولوجيا المساعدة، والدكتور جون إيشيكاوا نائب رئيس المؤسسة؛ وخلال الاجتماع تم بحث امكانية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين وتشمل بنودها تأسيس مركز مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسة بهدف وضع وتنفيذ معايير للبرامج التدريبية، وايجاد اليات للتواصل بين الباحثين المصريين واليابانيين في مجال التكنولوجيا المساعدة ، ودعم التعاون المشترك والتواصل بين المبتكرين والباحثين والشركات المصرية واليابانية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك التعاون في تعريب التطبيقات المصممة باللغة اليابانية.