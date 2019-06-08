مدرب شباب بلوزداد يشيد بأداء اللاعبين بعد التتويج بكأس الجزائر

أشاد عبد القادر عمراني، المدير الفني لنادي شباب بلوزداد، بأداء اللاعبين بعد تتويج الفريق بلقب كأس الجزائر، بعد فوزه على شبيبة بجاية بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي لعبت اليوم السبت على ملعب مصطفى تشاكر.

والتتويج هو الثامن من نوعه لشباب بلوزداد 1966، و1968، و1970، و1978، و1995، و 2009، و2017.

وقال عمراني، للتلفزيون الجزائري في اعقاب المباراة " الله أكرمنا بهذه الكأس، نشكره على هذا التتويج الثامن من نوعه للفريق. هدفنا الأساسي كان ضمان البقاء في الدوري".

وتابع :"مستوى المباراة لم يكن عاليا وكان متذبذبا في أغلب الفترات. الشكر يجب أن يوجه للاعبين لأن هم من كانوا فوق أرضية الميدان ونجحوا في اسعاد الجميع".

ونوه عمراني الذي أحرز لقب كأس الجزائر مع 4 فرق مختلفة هي جمعية الشلف، ووداد تلمسان، ومولودية بجاية وشباب بلوزداد، بدعم الجماهير ووقوفهم مع الفريق في الأوقات الصعبة.

وأكد سعيد عليق، المدير العام أن شباب بلوزداد استحق التتويج بالكأس، وانه كان واثقا من تسجيل الأهداف.