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أبدى كيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كوستاريكا سعادته الكبيره بالاستقبال الحافل فور وصوله ظهر اليوم السبت إلى مدينة الغردقة لقضاء إجازته السنوية بدعوه من رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس النادي المصري السابق رئيس لجنة السياحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية .

وقال أبو علي إن الحارس أعرب عن انبهاره بزيارة متحف الأثار ومشاهدته عن قرب للاثار الفرعونية والأهرامات ، مضيفًا أن نافاس أبدى إعجابه الشديد بالغردقة والرياضيات المائية والشعب المرجانية.

وكان الحارس فور وصوله وتجوله داخل القرى السياحية التي يقيم بها وأسرته قد استقل يخت لجولة سياحية بالبحر الأحمر.

ومن المقرر أن تستمر زيارة كيلور نافاس إلى يوم الثلاثاء المقبل ما بين الغردقة وسهل حشيش.

وتأتي دعوة كامل أبو علي الذي يرتبط بعلاقات قوية مع أغلب لاعبي فريق ريال مدريد من أجل تنشيط حركة السياحة ولفت أنظار العالم للاثار الفرعونية والمعالم السياحية.