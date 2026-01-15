خالد بن سلمان: أكدت للرئاسي اليمني أهمية مواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، يوم الأربعاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة محافظ محافظة عدن.



وقال ‏وزير الدفاع في تدوينة عبر حسابه بمنصة "X": "‏نقلت لهم تحيات القيادة وتمنياتها للجمهورية اليمنية وشعبها بالأمن والاستقرار والازدهار".

وأضاف ‏خالد بن سلمان أنه استعرض مع الوفد العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأفاد بأنه بحث مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني تطورات الأوضاع باليمن والمساعي الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية ضمن الحل السياسي الشامل باليمن لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد خالد بن سلمان على أهمية مواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر "مؤتمر الرياض" لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة.



وأفاد أيضا بأنه ‏أكد للوفد استمرار دعم المملكة بتقديم دعم اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني، عبر ⁦ البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية.

وشدد خالد بن سلمان على أن هذا الدعم يجسد حرص المملكة على تعزيز الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء مستقبلٍ أفضل لليمن وشعبه.