باشر أمين عام اتحاد للشغل في تونس نور الدين الطبوبي، يوم الأربعاء، مهامه في منصب الأمانة العامة، ليتراجع بذلك عن قرار الاستقالة الذي قدمه سابقا.



والطبوبي الذي يتولى منصب الأمين العام لاتحاد الشغل منذ سنة 2017، تقدّم باستقالته في 23 ديسمبر 2025 على خلفية انقسام وجهات النظر داخل المكتب التنفيذي للاتحاد بين أعضاء يتمسكون بعقد المؤتمر الانتخابي في مارس المقبل، وأعضاء آخرين يطالبون بترحيله إلى سنة 2027.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية آنذاك، أن الاستقالة جاءت في "ظرف دقيق، وعلى خلفية خلافات داخل المكتب التنفيذي حول موعد وطريقة عقد المؤتمر القادم"، الذي كان مبرمجا مبدئيا مطلع 2026.

وفي التفاصيل، قال السكرتير العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس، في تصريح إعلامي "إن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، قرر التراجع عن استقالته التي أعلنها في ديسمبر الماضي، بعد تدخل نقابيين حفاظا على وحدة الصف".

وذكر محمد عباس أن "وفدا يضم 42 عضوا بالهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، توجه إلى منزل الطبوبي لثنيه عن الاستقالة".



وأكد عباس أن "الطبوبي استجاب لطلب الوفد، وهو يتواجد حاليا في مكتبه بمقر الاتحاد بالعاصمة".

وأضاف أنه تم عقد اجتماع بمقر الاتحاد والاتفاق على تفعيل قرارات الهيئة الإدارية السابقة بتاريخ 29 مايو و23 سبتمبر الماضيين، وبالذهاب إلى مؤتمر استثنائي أيام 25 و26 و27 مارس المقبل، لإنقاذ وتصحيح مسار العمل النقابي.



وفي أول تصريح بعد إعلان قرار التراجع عن الاستقالة، قال الطبوبي إن الاتحاد منذ تأسيسه، مر بعدة منعطفات كبيرة وتحديات صعبة، مشددا على أن المصلحة العليا للاتحاد يجب أن تتقدم على أي مصالح ضيقة أو اختلاف في وجهات النظر.

وأضاف أن الاتحاد يمتلك مناعة قوية تمكنه من تجاوز الأزمات، وأن إرادة المناضلين والمناضلات في الدفاع عن ثوابت ومبادئ الحركة النقابية لا تزال متوفرة وقوية.

وأشار الطبوبي إلى أن هناك أولويات مزدوجة في عمل الاتحاد، تتمثل في ترتيب البيت الداخلي وتنظيمه من جهة، ومتابعة الملفات الاجتماعية الكبرى من جهة أخرى، مؤكدًا أن الأخطاء السابقة كانت فرصة للتعلم وتعزيز خبرة الاتحاد في مواجهة التحديات.

وأكد الأمين العام للمنظمة الشغيلة أن الاتحاد سيبقى صوتا مرتفعا في الدفاع عن حقوق العمال والمواطنين، وأن العودة إلى المقر المركزي تأتي ضمن إعادة توجيه الاتحاد نحو الاستقرار وتعزيز دوره الاجتماعي والنقابي في البلاد.