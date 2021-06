محمد حفظي: عمر الزهيري بدأ رحلة فيلم «ريش» منذ ٥ سنوات

هنأ المنتج محمد حفظي، المخرج عمر الزهيري لاختيار أول أفلامه "ريش" ضمن المسابقة الرسمية لاسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، الدورة 74 التي تقام في الفترة من 6-17 يوليو المقبل، وذلك في عرضه العالمى الأول، مشيرا إلى أن هذه المسابقة بدأ منها مخرجين مثل Ken Loach and Bernardo Bertolucci and Inarritu and Guillermo del Toro.

وأكد حفظي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن عمر بدأ رحلة هذا الفيلم منذ خمس سنوات مع منتجته الفرنسية التي آمنت بالفيلم وبعمر من وقتها.

وختم حفظي تدوينته بتوجيه الشكر لشركائه المنتجين جميعا من فرنسا وهولندا واليونان، ومصر، الذين صدقوا في الفيلم وفي عمر الزهيري.

"ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيرى، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر ويشارك في إنتاجه كلا من محمد حفظى، والفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم، وحصل الفيلم خلال مراحل إنتاجه على دعما من جهات دولية عديدة.

يذكر أن مسابقة أسبوع النقاد الدولي، تهدف إلى تسليط الضوء على الأفلام الأولى والثانية من إخراج صانعى الأفلام من جميع أنحاء العالم.