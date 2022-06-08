إيطاليا: حصار الموانئ في أوكرانيا حُكم بإعدام الملايين حول العالم

حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، من الحصار الروسي للموانىء الأوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح، قائلاً إنه قد يسبب وفاة ملايين حول العالم.

وقال دي مايو: "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لحلحلة الوضع. ننتظر من روسيا إشارات واضحة وملموسة لأن عرقلة صادرات القمح يعني إبقاءها رهينة، والحكم بإعدام ملايين الأطفال والنساء والرجال"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي يتحدث في ختام مؤتمر وزاري حول الأمن الغذائي في الدول المتوسطية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة فاو، وألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع الى جانب أطراف أخرى.

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن ارتفاع أسعار الوقود ومنتجات أساسية أخرى يفاقم الأزمة في بلاده.

وقال: "يجب أن تتوقف الحرب في أوكرانيا بأي ثمن" مضيفا اذا لم يكن ذلك ممكنا فإن "على الأطراف المعنية أن تخضع لضغوط للسماح بتصدير آمن للحبوب ومنتجات أساسية أخرى دون أي تأخير".

وأضاف "لا يمكن للعالم أن يبقى تحت رحمة أزمات عسكرية في أوروبا أو مناطق أخرى في العالم".