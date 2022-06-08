وزيرة الخزانة الأمريكية: لا يمكن لواشنطن أن تفعل الكثير في مواجهة ارتفاع الأسعار

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن المستهلكين الأمريكيين سيصبحون تحت رحمة شركات النفط خلال فصل الصيف الجاري.

وأضافت يلين أنه وفقا لتحليل نشرته مؤسسة " جولدمان ساكس " فإنه من المتوقع أن يصل سعر النفط الخام إلى 135 دولارا للبرميل.

جاء ذلك في كلمة لوزيرة الخزانة الأمريكية أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، وسعت خلالها للرد على ما ذكره أعضاء جمهوريون بأن معدل التضخم في البلاد يقترب من مستوى لم يصله منذ نحو 40 سنة مع اقتراب الجازولين من ارتفاع بنسبة 50% على مدار العام الماضي.

وأضافت الوزيرة أنه لابد من الأخذ في الاعتبار الطبيعة العالمية لهذه الأسواق، فمن المستحيل بالنسبة لنا أن نفصل أنفسنا عن صدمات كتلك التي تحدث في روسيا وتحرك أسعار النفط العالمي.

وكان باحثون من مؤسسة جولدمان ساكس قد أفادوا /الاثنين/ الماضي بأن أسعار خام النفط برنت قد تصل إلى 135 دولارا للبرميل خلال الصيف الجاري بعد أن كان 120 دولارا وهو ما سيدفع بأسعار الوقود إلى مستويات أعلى.

ونوهت يلين إلى أن قرار إدارة الرئيس بايدن بالإفراج عن مليون برميل من النفط من الاحتياطي النفطي الأمريكي يوميا كان له أثره على الأسعار، غير أن الإدارة لا يمكنها تجاوز الاتجاهات العالمية.

وأبلغت المشرعين بأن الكونجرس لديه أدوات لتخفيف أعباء التكلفة التي تمر بها الأسر الأمريكية جراء ارتفاع الأسعار.