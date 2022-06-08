تحدث الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، عن طموحاته مع الأهلي خلال الموسم الجاري، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، أمام الوداد المغربي.

وعقد اليوم الثلاثاء، محمود الخطيب، اجتماعًا مع موسيماني، بحضور لمناقشة بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف.

وقال موسيماني في تصريحاته لـ صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية: «الأهلي فريق يريد الفوز في كل مباراة، لم أر أبدًا فريقًا يريد الفوز في كل مباراة، وبالتالي لا يوجد مدرب يستمر لأن الفوز هو ما يريده».

وأضاف: «لدينا فرصة للفوز بالدوري إذا نظرت إلى ترتيب الدوري، ستجد أننا نحن متأخرون ولكن لدينا خمس أو ست مباريات مؤجلة بسبب كأس العالم للأندية ودوري الأبطال».

وشدد: «لكن إذا فزنا بالمباريات الثلاث القادمة، سوف نتصدر الدوري، ولكن عليك أن تفوز بهم أولًا».

وأتم تصريحاته: «أريد الفوز بالدوري مع الأهلي، بيراميدز تواجد في الصدارة، لكنهم يتعثرون كثيرًا، والزمالك ليس في أفضل حالاته هذا الموسم، وهذا فرصة جيدة لنا، الزمالك كان جيدًا في العام الماضي».

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري بالسلوم، الأحد الموافق 12 يونيو الجاري، على ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، ومن بعده يواجه الأهلي نظيره إيسترن كومباني، يوم 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.