أعراض الإنفلونزا تظهر على وزيرة الخارجية الألمانية بعد إصابتها بكورونا

ظهرت على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أعراض مرضية واضحة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال زيارة لباكستان.

وقالت مصادر من الوفد الألماني في العاصمة إسلام أباد، اليوم الأربعاء، إن بيربوك ظهرت عليها "أعراض واضحة للإنفلونزا" منذ مساء أمس الثلاثاء.

وتعتزم بيربوك العودة إلى برلين في وقت لاحق اليوم على متن طائرة حكومية. وبحسب المصادر، ستكون الوزيرة "41 عاما" في مقصورة منعزلة على متن الطائرة.

ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أية إصابات أخرى ضمن أعضاء الوفد.

واضطرت بيربوك إلى قطع رحلتها أمس بعد فترة وجيزة من انطلاقها في إسلام أباد بعد اختبارين إيجابيين لفيروس كورونا.

وكانت الوزيرة تعتزم اليوم الأربعاء السفر إلى اليونان، ثم تركيا، إلا أنه من المنتظر الآن عودة الوفد بأكمله إلى برلين مساء اليوم.

وذكرت المصادر، أن هناك احتمال أن تقضي بيربوك الرحلة بأكملها في عزلة على متن الطائرة إيرباص "إيه 319" التابعة لوحدة استعداد بسلاح الجو الألماني.