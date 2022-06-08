رئيس وزراء العراق: نولي أهمية كبيرة للشراكة مع فرنسا في مختلف المجالات

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تولي أهمية كبيرة للشراكة مع فرنسا وتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان صحفي، إن الكاظمي استقبل اليوم، وفد مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة نيكول دورانتون، عضوة المجلس ورئيسة مجموعة الصداقة العراقية الفرنسية، حيث بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وجهود الحكومة العراقية في إطلاق سياسات معالجة آثار التغير المناخي، والخطط الحالية للإصلاح الاقتصادي، وأشار الوفد إلى دعم فرنسا لهذه التوجهات الإصلاحية في الاقتصاد العراقي.

وأضاف البيان، أنه تم بحث التعاون العسكري والأمني، وأهمية تطوير العمل والتعاون في ملاحقة عمليات تحركات إرهابيي تنظيم "داعش"، ومنع الأشخاص الساعين إلى الالتحاق بفلولهم الإرهابية.

وأشارت نيكول، إلى أهمية التطوير والتعزيز اللذين شهدته العلاقات العراقية الفرنسية في ظل الحكومة العراقية الحالية، مؤكدة أولوية استثمار الزخم الذي أطلقه مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، وضرورة البناء على مقرراته وتوسعتها.

وأبدت رغبة الجانب الفرنسي في مدّ التبادل الثقافي مع العراق وتوسيع تدريس اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية العراقية، وتطوير التعاون الثنائي في هذا الإطار.. بينما حث رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، إطلاق سياسات لمعالجة آثار التغير المناخي.