وزير الإسكان: بدء تنفيذ محطة كهرباء المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في تنفيذ محطة محولات كهرباء لخدمة المنطقة الصناعية والتي تبلغ مساحتها حوالي 10 آلاف فدان، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالإضافة للميناء الجاف ومشروعات سكن لكل المصريين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 700 مليون جنيه، بجانب بدء تنفيذ نفق السيارات بالمنطقة السادسة ابني بيتك.

وأضاف الوزير - في بيان للوزارة - أنه تم إسناد مشروع محطة محولات الكهرباء إلى شركتين متخصصتين، مشدداً على ضرورة دفع العمل بمشروعات البنية الأساسية والخدمات لخدمة المستفيدين من المشروعات السكنية والاستثمارية وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.

من جهته، قال المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إن محطة الكهرباء تعمل بجهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف) بقدرة (٣*١٢٥ م.ف.أ)، وأنه تم الانتهاء من الأعمال الترابية وإنشاء السور الخاص بالمحطة، ويجري تنفيذ الأعمال المدنية من الهيكل الخرساني وغير ذلك.

وفي ذات السياق، قال المهندس أيمن راشد نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إنه يجري الانتهاء من الكوبري الرابط بين طريق الواحات ومشروعات سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار، بالإضافة لمشروع تطوير طريق الواحات ومشروع آخر لازدواج طريق الواحات، وأنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لمحطة رافع المياه والخزان والذي سيخدم المنطقة الصناعية والأراضي المميزة وسكن لكل المصريين.

يذكر أن استثمارات مشروعات البنية التحتية بمدينة أكتوبر الجديدة تجاوزت 7 مليارات جنيه رغم حداثة نشأة المدينة في عام 2017، والتي تشمل مشروعات الطرق والمحاور بمختلف مناطق المدينة ومشروعات محطات الكهرباء ورافع المياه وترفيق أراضي المنطقة الصناعية واللوجيستية وأراضي الإسكان المميز، وترفيق مناطق مشروعات سكن كل المصريين الجاري تنفيذها بالمدينة.