حاكم لوهانسك: احتدام القتال العنيف في سيفيرودونيتسك

تقول كييف إن القوات الأوكرانية تدافع بشراسة عن مدينة سيفيرودونتسك التي تتعرض لقصف متواصل من القوات الروسية.

وقال حاكم لوهانسك، سيرهي هايداي، في تصريحات بثها التليفزيون: "قذائف هاون ومدفعية ودبابات وضربات جوية.. كل شيء يحدث هناك الآن".

وأضاف: "لن يتنازل أحد عن أي شيء - حتى لو اضطر جنودنا إلى التراجع إلى مواقع أفضل تحصينا".

وذكر أنه نظرا للهجمات الضارية، لم تعد أوكرانيا تستخدم خط السكك الحديدية بين باشموت وليسيتشانسك، وتم تغيير مسار الإمدادات إلى ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك.

وفي الوقت نفسه، يتم توجيه ضربات جوية مكثفة ضد باشموت في دونيتسك وحول جنود أوكرانيا بالقرب من زولوتي في لوهانسك، وفقا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، التي قالت إن طائرات الهليكوبتر الروسية من طراز كيه.إيه-52 شاركت أيضا في القصف.