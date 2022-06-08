كوريا الجنوبية: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يعد استفزازًا خطيرًا

قال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون ديونج، اليوم الأربعاء، إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الأخيرة يعد استفزازًا خطيرًا منها للدول المجاورة وحلفائها.

وأضاف هيون ديونج- عقب محادثاته مع نظيريه الأمريكي والياباني في سول- أن الدول الثلاث تعمل على نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

من جهتها، أكدت نائبة وزير الخارجية الكوري الجنوبي -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- أن الأبواب مفتوحة لإجراء حوار بناء مع بيونج يانج، فيما أشارت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان أن "العالم سيرد بشكل قوي وحاسم على أي تجارب نووية تجريها كوريا الشمالية".