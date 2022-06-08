 كوريا الجنوبية: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يعد استفزازًا خطيرًا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يعد استفزازًا خطيرًا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 9:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 9:18 ص

قال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون ديونج، اليوم الأربعاء، إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الأخيرة يعد استفزازًا خطيرًا منها للدول المجاورة وحلفائها.

وأضاف هيون ديونج- عقب محادثاته مع نظيريه الأمريكي والياباني في سول- أن الدول الثلاث تعمل على نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

من جهتها، أكدت نائبة وزير الخارجية الكوري الجنوبي -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- أن الأبواب مفتوحة لإجراء حوار بناء مع بيونج يانج، فيما أشارت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان أن "العالم سيرد بشكل قوي وحاسم على أي تجارب نووية تجريها كوريا الشمالية".

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