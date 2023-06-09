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الفاتيكان: تعليق أنشطة البابا الجماهيرية حتى 18 يونيو الجاري

د ب أ
نشر في: الخميس 8 يونيو 2023 - 11:41 م | آخر تحديث: الخميس 8 يونيو 2023 - 11:41 م

قال الفاتيكان، اليوم الخميس، إنه كإجراء احترازي تم إلغاء الأنشطة الجماهيرية في الفاتيكان حتى 18 يونيو الجاري، حيث من المقرر أن يبقى البابا فرنسيس الأول في المستشفى لمدة خمسة إلى سبعة أيام بعد خضوعه لعملية فتاق.

وقال الفاتيكان، إنه من المقرر تنظيم فعالية كبيرة حول السلام بعد غد السبت في ساحة القديس بطرس ولكن بدون البابا.

ومن المقرر أيضا إقامة صلاة التبشير الملائكي التقليدية يوم الأحد. ومن الناحية النظرية، يمكن للبابا الأرجنتيني أيضا أن يقوم بالصلاة في المستشفى، كما فعل في عام 2021 من شرفة مستشفى جيميلي بعد خضوعه لعملية فى الأمعاء.

ويتضمن جدول أعمال البابا رحلتين إلى الخارج في أغسطس من المتوقع أن يقوم بهما، حيث من المقرر أن يحضر اليوم العالمي للشباب في لشبونة بالبرتغال مطلع الشهر ثم من المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى منغوليا في زيارة لها تستغرق خمسة أيام في نهاية أغسطس.


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