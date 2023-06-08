محافظ كفر الشيخ: طرح طن ونصف أسماك بسعر 40 و50 جنيها للكيلو

أعلن فيه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن طرح طن ونصف أسماك بلطي، من إنتاج مزارع الثروة السمكية أمام الجمهور وأبناء المحافظة، غدا بمدينتي دسوق وكفر الشيخ، أمام منافذ المنطقة الشمالية بدسوق، بجوار كنيسة مار جرجس بدسوق، وأمام مسجد الخياط بكفر الشيخ؛ حيث سيتم الدفع بعدد من السيارات، على أن يتم بيع كيلو البلطي من الدرجة الأولى بـ 40 جنيها، وكيلو السوبر من البلطي بـ 50 جنيها.

وأضاف أن توزيع هذه الكمية جائت بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع اللواء أركان حرب الحسيني فرحات، المدير التنفيذي، لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، بتوفير الأسماك بأسعار مخفضة في الأسواق من إنتاج مزارع الثروة السمكية بالمحافظة، بأسعار مخفضة، على أن يتم الإعلان عن ذلك تباعا ببقية مراكز المحافظة.