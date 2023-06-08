رئيس وزراء كندا: حرائق الغابات التي نشهدها تحدث بسبب تغير المناخ

أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن حرائق الغابات التي شهدتها بلاده مؤخرا، تحدث بسبب التغير المناخي.

وكتب ترودو عبر صفحته على موقع تويتر: "نشهد المزيد والمزيد من هذه الحرائق بسبب تغير المناخ"، مضيفا أن "هذه الحرائق تؤثر على الروتين اليومي والحياة وسبل العيش، وعلى جودة الهواء لدينا".

وقال رئيس الوزراء الكندي: "سنواصل العمل، هنا في الوطن ومع الشركاء حول العالم، للتعامل مع تغير المناخ ومعالجة الآثار المترتبة عليه".

وأوضح ترودو أن هناك "مئات من رجال الإطفاء الأمريكيين الذين وصلوا مؤخرا إلى كندا، وهناك المزيد في الطريق".

وعلى صعيد متصل، أعرب عن شكره للولايات المتحدة عن المساعدات التي قدمتها لبلاده، حيث قال: "تحدثت اليوم عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن هذا الدعم الحيوي، وشكرته على كل هذه المساعدات التي يقدمها الأمريكيون بينما نستمر في مكافحة حرائق الغابات المدمرة".

جدير بالذكر أن كندا في طريقها الآن لتسجيل أسوأ موسم تشهده من حرائق الغابات على الإطلاق، حال استمر معدل الحرائق بنفس الوتيرة.

ويقول مسئولون حكوميون إن النيران أتت على نحو 3.3 مليون هكتار من الأراضي حتى الآن، وأن هناك نحو 413 حريقا لا يزال مشتعلا.

وانتقل الدخان المتصاعد من مئات الحرائق في شرق كندا جنوبا، وغطى مدنا أمريكية، من بينها نيويورك، بحجاب ضبابي منذ أمس الأول الثلاثاء.

وتم وضع مدينة نيويورك تحت تحذير صحي لجودة الهواء كان من المقرر أن يستمر حتى اليوم الخميس. لكن عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز قال مساء الأربعاء إن التحذير تم تمديده حتى الساعة 1159 مساء الخميس (0359 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).