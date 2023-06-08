وزيرة الخارجية الفرنسية: باريس ليس لديها مرشح رئاسي في لبنان

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أن بلادها ليس لديها مرشح رئاسي في لبنان، وما يهمها أن يصبح له رئيس للجمهورية خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة الفرنسية مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة "داعش" الذي افتتح أعماله في العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية.

وأعلنت الوزيرة الفرنسية "تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون لوزير خارجيته السابق جان ايف لودريان موفدا إلى لبنان، حيث سينشط ليسرّع في مسار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".

وتفاهم الوزيران، حسب البيان، "حول مسألة السفير اللبناني في فرنسا، كما تناولا ملف النزوح السوري في لبنان والانتخابات الرئاسية".

من جهته أكد الوزير بو حبيب "ضرورة تأييد فرنسا للموقف اللبناني حول ملف النزوح السوري".

وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة خصصت لهذا الشأن، ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الجلسة 12 يوم الأربعاء المقبل.

ويدعم كلّ من حزب الله وحركة أمل، التي يترأسها بري، المرشح لرئاسة الجمهورية رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، ولا يحظى فرنجية بدعم الكتل النيابية المسيحية الأساسية في البرلمان.

وأعلنت قوى المعارضة، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قبل أيام، تبنيهم ترشيح الوزير السابق ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إلى رئاسة الجمهورية، ويعتبر حزب الله أن أزعور هو "مرشح مواجهة وتحدّ".