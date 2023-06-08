وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من تركيا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من تركيا، قادمة إلى السعودية من صالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وكان في استقبالهم اللواء سليمان اليوسف مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن المبادرة تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أطلقت المبادرة في سبع دول هذا العام 1444هـ، هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وساحل العاج، التي تنفذها وزارات "الخارجية والصحة والحج والعمرة" السعودية والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

وفي السياق، واصلت مبادرة "طريق مكة" تقديم خدماتها لمستفيديها من حجاج إندونيسا في مطار سوكارنو هاتا الدولي بإندونيسيا.

وقاد دفة المبادرة في إندونيسيا كوادر سعودية مؤهلة رسمت على محيا حجاج بيت الله الحرام سعادة غامرة، حاملين في رحلتهم لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام، لحظات وذكريات لا تنسى بدءاً من اتخاذ قرار الحج والتجهيز لهذه الرحلة الإيمانية والسفر للأراضي المقدسة، مرورا بإتمام نسكهم والعودة سالمين إلى ديارهم.