بابا الفاتيكان يمازح الجراح: متى موعد إجراء العملية الجراحية الثالثة؟

قال سيرجيو ألفيري، الجراح المسئول عن العملية الجراحية لبابا الفاتيكان فرنسيس، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن البابا استفاق بعد تخدير عام لإجراء عملية جراحية وهو في حالة جيدة.

وقال الطبيب إن "قداسة البابا بخير، استفاق ويقظ و كان يمزح مرة أخرى قبل 10 دقائق".

وخضع البابا اليوم الأربعاء لعملية جراحية في البطن.

وقال ألفيري إن البابا خضع لعملية جراحية في الأمعاء عام 2021، أجراها نفس الجراح، لذلك فإن البابا سأله مازحا عن موعد إجراء العملية الثالثة.

وتابع أن البابا تحمل جرعتي التخدير جيدا، بعد مخاوف من احتمال وجود صعوبات، بعد أن عانى فرنسيس من مشاكل التخدير منذ ما يقرب من عامين.

وأضاف ألفيري أنه تم العثور على التصاقات في منطقة أمعاء البابا أثناء العملية بسبب الفتق الذي كان يسبب ألما شديدا له.

وأزال الأطباء النسيج المصاب، وقال ألفيري، إن العملية أجريت بعد قرار من البابا لأنه كان يعاني مؤخرا من قدر أكبر من الألم.