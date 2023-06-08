مهرجان أيام قرطاج السينمائي يفتح باب تسجيل أفلام الدورة 34

أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، عن فتح باب التقديم للدورة 34 التي تقام في الفترة من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبلين، على أن يتم غلق باب تسجيل الأفلام في المسابقة الرسمية في 15 أغسطس المقبل، وغلق باب التسجيل في قسم أفلام قرطاج الواعدة وبقية الأقسام خارج المسابقة في 31 أغسطس.

كما سينظم المهرجان هذا العام احتالفية بمناسبة مئوية السينما التونسية، من خلال تخصيص قسم استثنائي.

يذكر أن مهرجان أيام قرطاج السينمائية يضم أقسام، المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة الإفريقية والعربية، والمسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة الإفريقية والعربية، والمسابقة الرسمية "قرطاج الواعدة " لأفلام مدارس السينما العربية والإفريقية، وقسم قرطاج للمحترفين لدعم مشاريع الأفلام في مرحلة التطوير أو المراحل الأخيرة للإنتاج بمختلف أقسامه: "شبكة"، و"تكميل"، و"نقاشات قرطاج" و"ملتقى المواهب".