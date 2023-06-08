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تلقت إدارة الهلال السعودي ضربة موجعة، بعدما فشلت محاولاتها للتعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي خلال الصيف.

وأعلن نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق انتقاله إلى صفوف فريق إنتر ميامي المشارك في الدوري الأمريكي.

وتتعرض إدارة الزعيم لانتقادات جماهيرية وإعلامية كبيرة بسبب عدم القدرة على مجاراة منافسيه في الصفقات العالمية.

كان النصر قد تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو فيما نجح اتحاد جدة في ضم كريم بنزيما ويقترب من كانتي لاعب تشيلسي.

صفقات منتظرة في الهلال

رياض محرز

يمكن لإدارة الهلال توجيه المخصصات المالية في صفقة ليونيل ميسي لمنافسة العروض المقدمة إلى الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

محمد صلاح

طالبت جماهير الهلال بضرورة التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يبدو الأمر صعبًا بسبب رغبة «مو» في التواجد الأوروبي لمواسم أكثر ولكن الأمر قد يتغير مع العروض المالية السعودية الضخمة.

نيمار دا سيلفا

يحيط الغموض بمستقبل نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان وسط توقعات برحيله بسبب الإصابات المتكررة وراتبه المرتفع.

سيكون التعاقد مع نيمار صفقة جماهيرية وفنية كبيرة يمكنها إعادة التوازن في صراع الكبار مع الاتحاد والنصر.